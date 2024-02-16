"Почувствовал себя плохо": в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии, в ЕС и НАТО отреагировали

Российский политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии 16 февраля. В РФ заявили, что заключенному якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание.

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальному проводили все необходимые реанимационные мероприятия, но "положительных результатов они не дали". Отметим, что оппозиционный к Владимиру Путину политик находился в исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Инцидент произошел после прогулки: Навальный почувствовал себя плохо и "практически сразу" потерял сознание, заявила пресс-служба ФСИН страны-агрессора.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил неожиданную гибель заключенного. Он сказал, что "ФСИН занимается всеми проверками, тут особых поручений не нужно".

РосСМИ менее чем через час после официального уведомления ФСИН назвали вероятную причину. "Одна из приоритетных версий смерти Алексея Навального – оторвавшийся тромб", – пишут пропагандисты.

Адвокат политика Леонид Соловьев около 13:40 (по Киеву) заявил, что был у своего подопечного 14 февраля. Тогда у Навального все было в порядке.

Пресс-секретарь заключенного Кира Ярмыш в 13:38 написала в Twitter: "ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим".

Тем временем Следственное управление СК по Ямало-Ненецкому округу РФ официально заявило о начале проверки по факту смерти политика. "В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – написала пресс-служба в соцсетях.

За день до смерти (15 февраля) Навальный выступал в суде по видеосвязи. Он смеялся, видимых проблем с самочувствием на записи не заметно.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 16 февраля в Германии на пресс-конференции вместе с канцлером Олафом Шольцем, прокомментировал смерть россиянина.

"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других запытанных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции", – сказал Зеленский.

Глава Евросовета Шарль Мишель, со своей стороны, заявил в соцсети Twitter (X), что ЕС возлагает ответственность за смерть Навального на власть Российской Федерации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все факты вокруг смерти российского политика должны быть установлены, а РФ должна ответить на серьезные вопросы.

Напомним, что оппозиционера задержали 17 января 2021 года, когда он вернулся в Москву из Берлина через аэропорт "Шереметьево". В розыске россиянин числился с 29 декабря 2020 года.

До этого (с конца августа) Навальный проходил лечение в Германии после попытки его отравления веществом из группы "Новичок".

Навального посадили сначала на 2 года и 8 месяцев (мошенничество и легализация денежных средств в ущерб компании "Ив Роше Восток"). Позже вынесли приговор о 9 годах колонии строгого режима и штрафе в 1,2 миллиона рублей по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. В августе 2023-го Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по шести статьям об "экстремизме".

Движение "Свобода России" (воины которого совместно с Силами обороны Украины воюют с российскими оккупантами) отметило: Навальный – неоднозначная фигура российской оппозиции.

"Взгляды на его деятельность разнятся от полного неприятия до безоговорочного доверия. Но нельзя отрицать, что для миллионов (действительно миллионов) россиян – от школьников, выходивших за него на протесты, до пенсионеров, донативших на деятельность ФБК, – он стал символом сопротивления, самым видным политическим заключенным".

Пресс-служба считает, что "Путин убил его, как убивал тысячи неугодных и прежде".

Как писал OBOZ.UA, ранее Навальный заявил, что террорист Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан незаконно. Более того, он назвал военного преступника "политическим заключенным".

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