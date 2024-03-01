В России стянули силовиков к церкви, где должно пройти прощание с Навальным. Фото и видео

В Москве в пятницу, 1 марта, состоится прощание с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где пройдет церемония, силовики увеличили охрану.

Об этом сообщает Радио Свобода. Ранним утром возле церкви собралось уже не менее сорока полицейских машин разного размера – от легковых до спецавтобусов, вдоль дороги установлены металлические барьеры и дежурит ОМОН.

Российские полицейские проверяют документы и личные вещи вокруг прохожих. В храм прибывают автозаки.

В окрестностях церкви появились проблемы с интернетом. Ранее рядом с ней была установлена антенна для связи представителей спецслужб.

Охрану московских территорий в связи с похоронами Навального начали усиливать накануне. Уже вчера возле кладбища и возле станции метро "Борисово" дежурили полицейские патрули.

Прощание с Навальным состоится в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в московском районе Марьино, где он жил.

Напомним, что российский политолог Аббас Галлямов, признанный Кремлем иноагентом, высказал предположение, что Кремль опасается, что на похороны оппозиционера придет слишком много недовольных людей.

Как писал OBOZ.UA:

– 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Утверждается, что заключенному резко плохо стало после прогулки, а реанимационные меры результатов не дали.

– 25 февраля на пресс-конференции "Украина. Год 2024" руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью из-за тромба.

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