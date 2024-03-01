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В России стянули силовиков к церкви, где должно пройти прощание с Навальным. Фото и видео

Олег Тимченко
Новости России
2 минуты
3,2 т.
В России стянули силовиков к церкви, где должно пройти прощание с Навальным. Фото и видео

В Москве в пятницу, 1 марта, состоится прощание с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где пройдет церемония, силовики увеличили охрану.

Об этом сообщает Радио Свобода. Ранним утром возле церкви собралось уже не менее сорока полицейских машин разного размера – от легковых до спецавтобусов, вдоль дороги установлены металлические барьеры и дежурит ОМОН.

В России стянули силовиков к церкви, где должно пройти прощание с Навальным. Фото и видео

Российские полицейские проверяют документы и личные вещи вокруг прохожих. В храм прибывают автозаки.

В окрестностях церкви появились проблемы с интернетом. Ранее рядом с ней была установлена антенна для связи представителей спецслужб.

Охрану московских территорий в связи с похоронами Навального начали усиливать накануне. Уже вчера возле кладбища и возле станции метро "Борисово" дежурили полицейские патрули.

Прощание с Навальным состоится в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в московском районе Марьино, где он жил.

В России стянули силовиков к церкви, где должно пройти прощание с Навальным. Фото и видео
В России стянули силовиков к церкви, где должно пройти прощание с Навальным. Фото и видео

Напомним, что российский политолог Аббас Галлямов, признанный Кремлем иноагентом, высказал предположение, что Кремль опасается, что на похороны оппозиционера придет слишком много недовольных людей.

Как писал OBOZ.UA:

– 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Утверждается, что заключенному резко плохо стало после прогулки, а реанимационные меры результатов не дали.

– 25 февраля на пресс-конференции "Украина. Год 2024" руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью из-за тромба.

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