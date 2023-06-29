В России ходят слухи об аресте генерала Суровикина: СМИ пишут о связи с мятежом Пригожина

В России сообщают, что генерал Сергей Суровикин арестован. Этому нет подтверждений.

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Об этом массово пишут российские СМИ. Вероятно, арест Суровикина связан с косвенный участием в мятеже Евгения Пригожина.

"Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован. Других подтверждений этой информации нет", – пишут росСМИ.

По словам источников издания, арест Суровикина может быть связан с вооруженным мятежом ЧВК "Вагнер".

"Будут новости в контексте Пригожина. Видимо, он (Суровикин – Ред.) выбрал сторону Пригожина во время мятежа, и его за я*ца хватанули", — сказал источник издания.

На вопрос журналистов о том, где сейчас находится генерал, в источнике ответили: "Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют".

Некоторые источники также заявляют, что заместитель Суровикина Григорий Юдин также был арестован.

В настоящее время власти не комментировали данное известие.

Напомним, ранее The New York Times опубликовала статью, согласно которой "сирийский мясник" Суровикин знал, что Пригожин готовит бунт. Такую информацию издание получило от источников среди официальных лиц США, знакомых с данными американской разведки.

28 июня также появилась информация, что Суровикина могли арестовать в РФ по подозрению в госизмене. После задержания его якобы поместили в СИЗО "Лефортово". Однако подтверждений этой информации пока нет.