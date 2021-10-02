Зеленский приехал в Трускавец: о Разумкове говорить отказался. Видео

В субботу днем, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Трускавец. Там он примет участие во втором дне съезда фракции "Слуга народа".

Глава государства прибыл на территорию Rixos Prykarpattya, где проходит собрание, на автомобиле с охраной. При этом он проигнорировал вопросы журналистов о своем отношении к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Зеленский прошел мимо представителей СМИ и сразу же направился внутрь здания. Там он общался с нардепами и ознакомился с работой групп, которые нарабатывали план реформ на ближайшие годы, пишет Telegram-канал "Слуги народа".

Вместе с тем, по данным "Страны" на съезде фракции уже якобы начали собирать подписи за отставку главы ВР Разумкова.

"Подписи нужно собрать до начала разговоров с Зеленским по этому поводу. Кто не подпишет, с тем лично будет общаться президент", – такую информацию дал источник.

Напомним, Дмитрий Разумков пригласил "слуг" на встречу, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу на посту главы ВР. Она состоится уже в понедельник, 4 октября.

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