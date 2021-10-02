Разумков пригласил 'слуг' обсудить его 'неудовлетворительную работу' на посту главы ВР

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на обращение в парламент о его отставке. Напомним, с такой инициативой выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Спикер Рады пригласил "слуг" на встречу, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу. Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

Она отметила, что таким образом глава ВР выполнил свое обещание. Добавим, что эту свою должность он занимает уже два года.

Встреча Разумкова с представителями фракции "Слуга народа" состоится в понедельник, 4 октября, в конференц-зале в административном здании Верховной Рады. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

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Напомним, что ранее Арахамия зaявив, что кресло главы Верховнoй Рады фактически принадлежит "слугам". Он сказал, что Разумкова могут заменить другим человеком, если его позиция не совпадает с мнением фракции.

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского сообщил, что глава государства не имеет личного отношения к инициативе нардепов об отставке спикера ВР.

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