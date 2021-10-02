Разумков пригласил "слуг" обсудить его "неудовлетворительную работу" на посту главы ВР

София Закревская
София Закревская
Политика
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Разумков пригласил 'слуг' обсудить его 'неудовлетворительную работу' на посту главы ВР

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на обращение в парламент о его отставке. Напомним, с такой инициативой выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Спикер Рады пригласил "слуг" на встречу, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу. Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

Она отметила, что таким образом глава ВР выполнил свое обещание. Добавим, что эту свою должность он занимает уже два года.

Встреча Разумкова с представителями фракции "Слуга народа" состоится в понедельник, 4 октября, в конференц-зале в административном здании Верховной Рады. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

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Разумков пригласил "слуг" на встречу.

Напомним, что ранее Арахамия зaявив, что кресло главы Верховнoй Рады фактически принадлежит "слугам". Он сказал, что Разумкова могут заменить другим человеком, если его позиция не совпадает с мнением фракции.

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского сообщил, что глава государства не имеет личного отношения к инициативе нардепов об отставке спикера ВР.

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