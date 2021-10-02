Второй день съезда 'слуг' в Трускавце: заслушивают силовиков и ждут Зеленского. Все подробности

В субботу, 2 октября, в Трускавце стартовал второй день съезда фракции "Слуга народа". На мероприятие должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский.

Известно, что целью второго дня является подведение итогов работы, а также обсуждение законопроектов, которые будут подаваться на рассмотрение парламента.

OBOZREVATEL следит за событиями второго дня съезда онлайн:

10:30 – В связи с приездом Зеленского территорию отеля Rixos Prykarpattya, где проходят собрание, проверили с собаками и металлоискателями. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "PavlovskyNews".

Видео дня

10:40 – Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что первый этап президентской реформы прокуратуры завершен. После аттестации 7 700 прокуроров осталось, 35% ушло. Теперь надо добирать необходимое количество работников.

10:50 – Венедиктова заявила, что прокурор должен быть защитником, а на первое место ставить интересы потерпевшего.

11:10 – Выступление начал глава МВД Денис Монастырский. Он призвал развивать проект "Полицейский офицер общины", а также повысить зарплаты рядовым сотрудникам.

11:25 – Монастырский перечислил стратегические законопроекты, которые нужно принять: системные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, закон об обороте оружия без права на ношение короткоствола.

11:35 – Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков озвучил главные принципы антикоррупционной стратегии: цифровая трансформация и открытые данные, оптимизация функций госорганов, удобные законные сервисы и нетерпимость ко взяткам и незаконным денежным схемам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, собрание нардепов началось в пятницу, 1 октября. Там "слугам" уже представили детальный План трансформации страны, о котором впервые объявил Зеленский в рамках визита в США.