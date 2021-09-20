Разумков попросил правоохранителей проверить слухи, что за его отставку предлагают деньги

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что будет писать официальное заявление в правоохранительные органы для проведения проверки о материальном вознаграждении для депутатов, которые проголосуют за его отставку. Сам он указал, что эта информация пока остается на уровне слухов в провластных кабинетах, но пренебрегать ею нельзя.

Об этом политик сказал во время выступления на согласительном совете Верховной Рады. Разумков болен коронавирусом и обращался к коллегам дистанционно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спикер добавил, что подобные слухи очень вредят репутации всего парламента, независимо от того, нардепы каких фракций принимают участие в этих переговорах.

"Я слышал, кому-то предлагают от 50 до 100 тысяч гривен за некоторые отставки. Я достоверно не знаю, кто именно об этом говорит, и в каких кабинетах, однако то, что это негативно сказывается на всей работе и имидже Верховной Рады, это факт. Я буду писать заявление в Нацполицию для проверки этой информации, а пока прошу учесть это депутатское обращение", – заметил Разумков.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из популярных политических ток-шоу Дмитрий Разумков ответил, как относится к многочисленным слухам об отправке его в отставку. Многие даже утверждают, что такая информация "просочилась" на фоне конфликтов с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.