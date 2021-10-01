Пресс-секретарь Зеленского назвал инициатора отставки Разумкова

Первым инициатором отставки спикера Верховной Рады Украины, "слуги народа" Дмитрия Разумкова был его коллега по парламенту, глава фракции СН Давид Арахамия. Президент Владимир Зеленский к этой инициативе народных избранников отношения не имеет.

Об этом заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров в эфире канала "Украина 24". Напомним, что в Раде уже начали собирать подписи, чтобы заменить председателя парламента. Только после этого станет известно, лишится ли Разумков своего кресла.

На вопрос о причинах такого решения главы фракции СН Никифоров не ответил.

"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной рады", – сказал спикер президента.

Видео дня

По его словам, у Зеленского и Разумкова "нормальные отношения" и они выполняют "каждый свою функцию".

Напомним, что Арахамия направил в парламент еще одно обращение с инициативой отставки Разумкова, которое подал лично от себя. Политик пояснял свою позицию тем, что его коллега уже не разделяет постулаты "слуг народа". Так, он говорил: члены фракции могут выбрать нового человека на должность спикера ВР, если у нынешнего "не совпадают мысли".

Чтобы Рада получила нового председателя, необходимо собрать не менее 150 подписей народных депутатов.

Как писал OBOZREVATEL: