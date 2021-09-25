Разумков – о возможной отставке: отправят – уйду, но на сделку с совестью не пойду

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что спокойно покинет свою должность в случае, если нардепы проголосуют за его отставку. Он отметил, что не намерен идти на сделку со своей совестью.

Такое заявление глава ВР сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 24 сентября. Политик заверил, что не намерен менять свою позицию по ряду вопросов, с которыми не согласен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я за место не держусь. Ни одно место не стоит тех принципов, с которыми ты шел, и не стоит совести. Буду стоять на тех позициях, которые у меня есть", – сказал он.

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"Если Верховная Рада примет решение отправить меня в отставку – уйду, но идти на сделку с совестью я точно не буду", – добавил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекнул Разумкову, что у большинства нардепов есть голоса для нового главы парламента. Спикер ВР в ответ заявил о давлении.