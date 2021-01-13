У Зеленского пообещали наказать всех виновных во вмешательстве в выборы в США

В Офисе президента Украины сделают все возможное, чтобы привлечь к ответственности причастных к вмешательству в выборы в США.

Такое заявление на своей странице в Twitter 13 января сделал глава ОП Андрей Ермак. Это касается любых лиц – как указал руководитель Офиса, независимо от их партийной принадлежности.

"Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", – написал Ермак.

Добавим: сообщение главы ОП, очевидно, нацелено на американских партнеров, так как текст опубликован на английском языке.

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