У Зеленского пообещали наказать всех виновных во вмешательстве в выборы в США

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Андрей Ермак и Александр Дубинский

В Офисе президента Украины сделают все возможное, чтобы привлечь к ответственности причастных к вмешательству в выборы в США.

Такое заявление на своей странице в Twitter 13 января сделал глава ОП Андрей Ермак. Это касается любых лиц – как указал руководитель Офиса, независимо от их партийной принадлежности.

"Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", – написал Ермак.

Добавим: сообщение главы ОП, очевидно, нацелено на американских партнеров, так как текст опубликован на английском языке.

Сообщение главы ОП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов.

  • Санкции связаны с вероятным вмешательством этих лиц в американские выборы.

  • Всего под действие ограничительных мер попали семь человек и четыре сайта. Их связали с нардепом Андреем Деркачем, против которого ранее уже были введены ограничительные меры, и Россией.

  • Дубинский в свою очередь заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.

  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что на американские санкции против нардепа Дубинского должны реагировать в правящей партии.

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