Офис генпрокурора открыл два производства против Дубинского: доходы "слуги" проверят

В Офисе генерального прокурора Украины открыли уголовные производства против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Об этом сообщается на сайте "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) со ссылкой на ответ ОГП (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о вероятном нарушении "слугой" двух статей:

уклонение от уплаты налогов;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В Офисе генпрокурора отметили, что два уголовных производства начаты согласно решению Печерского районного суда Киева от 11 января.

По данным ЦПК, Дубинский, его мать и бывшая жена Олеся Цибко владеют:

24 объектами недвижимости;

17 автомобилями;

70 сотками земли.

Общая сумма имущества составляет около 2,5 млн долларов.

В конце декабря 2019 года Дубинский начал переписывать часть своего имущества на мать и жену. Впоследствии стало известно, что народный депутат и Цибко разведены.

"Однако Дубинский, вероятно, сохраняет фактические семейные отношения с Цибко, поэтому, согласно закону "О предупреждении коррупции", обязан декларировать ее имущество. Но ни ее имущества, ни подаренного им же в декларации не было отражено.

Можно предположить, что никакого реального развода не было и Дубинский и Цибко могли фиктивно развестись, чтобы не декларировать имущество", – заявили в общественной организации.

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