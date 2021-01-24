Боятся травли в сети? 'Слуги народа' высказались об исключении Дубинского из фракции

В партии "Слуга народа" разделились мнения относительно возможного исключения нардепа Александра Дубинского из фракции из-за внесения его в санкционный список США Одни из них требуют жесткой реакции, тогда как другие оправдывают нардепа.

В частности, как отметил нардеп СН и заместитель председателя комитета по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев, Дубинского надо исключать из фракции, потому что США – это стратегический партнер Украины, передает "Новое время".

"В понедельник (25 января – Ред.) на фракции будет заслушано Дубинского. Он пытался инициировать созыв фракции и что-то объяснить, но мне кажется, очевидно, что объяснять тут нечего. Есть решение США, которое базируется не на слухах, а на расследовании. И если такое решение было принято, то должна быть однозначно реакция с нашей стороны", – сказал он.

По убеждению Чернева, правоохранители должны выяснить, не было ли в действиях Дубинского причинения вреда национальным интересам.

Со своей стороны, нардеп Людмила Марченко из комитета по вопросам регламента заявила, что фракция не имеет оснований для исключения Дубинского. По ее убеждению, даже если нардеп делал то, что ему вменяют в США, это были "его личные вопросы".

"Позиции кого-то одного, даже председателя фракции, недостаточно, чтобы исключить депутата [по закону]. Тем более, господин Дубинский – мажоритарный депутат. Был бы списочный.. Он может собственноручно сложить полномочия. Насколько я знаю, он этого делать не собирается и, наверное, мы этого не дождемся", – заявила она.

Марченко добавила, что Дубинского поддерживают многие коллеги, поэтому, по ее убеждению, нардепа все же не исключат из СН.

"Позиция господина Дубинского абсолютно не повлияет на отношения между Украиной и Соединенными Штатами, они не испортятся из-за такой волны мелкой и эмоциональной, которая сейчас пошла", – подчеркнула нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряд информационных ресурсов.

Ограничительные меры связаны с вероятным вмешательством этих лиц в американские выборы.