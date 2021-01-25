'Слуги народа' собирают фракцию, пригласили Зеленского: что на повестке

Фракция "Слуги народа" 25 января соберется на заседание, где нардепы планируют обсудить президентский законопроект о референдуме, а также введение США санкций против их коллеги Александра Дубинского. На встрече ожидают присутствия и президента Владимира Зеленского.

Она должна состоятся в 18:00 понедельника. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк.

"В повестке дня вопрос Дубинского и применения санкций к украинским гражданам. Это в пункте разное, но я бы перенесла его в основное. Часть депутатов вроде бы, по слухам, ходила в американское посольство и получала объяснение", – сказала "слуга".

По ее словам, она не владеет информацией на эту тему, но хочет услышать позицию президента и Дубинского по поводу того, "каким образом он мог влиять на выборы в США".

Также, подчеркнула Василевская-Смаглюк, на повестке дня заседания фракции – закон о референдуме, упрощение ввоза лекарственных средств (вакцин) и ее законопроект о бюро экономической безопасности.

"Мы с вами должны понимать, и я жду заседания фракции, я хочу понимать, насколько все эти пункты соприкасаются с желаниями наших международных партнеров влиять на внутреннюю ситуацию. Бюро экономической безопасности рассматривалось на заседании комитета, но не набрало голосов, хотя это прописано в меморандуме с МВФ. Возможно, что-то изменилось", – добавила нардеп.

Напомним, что ранее сам Дубинский призвал созвать внеочередное заседание фракции СН.

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