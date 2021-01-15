Дубинский призвал 'слуг' собраться для обсуждения санкций США. Документ

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский призвал созвать внеочередное заседание фракции СН.

С таким обращением он обратился к главе фракции пропрезидентской партии Давиду Арахамии, а также к его заместителю Александру Корниенко, передает "Страна".

В обращении он написал, что против него была совершена провокация со стороны "непорядочных оппонентов, которые написали лживый донос в государственные учреждения США".

"Настаиваю на немедленном проведении заседания фракции, поскольку в СМИ и соцсетях нашими политическими оппонентами эта ситуация используется как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства, которое его поддерживает", – написал Дубинский.

Также политик анонсировал пресс-конференцию, где он ответит на вопросы касательно санкций США.

Добавим, что личный сайт Дубинского dubinsky.pro перестал работать и открывается с перебоями.

"Так совпало, что мы сейчас просто меняем хостинг. Через сутки все будет доступно и с компьютеров, и с мобильных", – так политик пояснил сбои в работе сайта.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского и еще шестерых украинцев, а также против четырех сайтов из-за вмешательства в их выборы. Позже Дубинский оправдывался, что он якобы никогда не вмешивался в выборы в других странах.