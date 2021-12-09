США решили вступить в переговоры по Донбассу параллельно с 'нормандией', – Ермак

США намерены выступить активным участником мирного процесса по оккупированному Россией Донбассу. Это может происходить параллельно с "нормандским форматом".

Такое заявление в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сделал глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам переговоров между американским и украинским лидерами Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Беседа глав государств состоялась 9 декабря.

По словам Ермака, на сегодняшний день можно четко говорить, что США решили стать активным участником мирного процесса.

"Как это будут происходить – это будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быт параллельный трек вместе с "нормандским форматом", потому что нужно безусловно уважать, что наши партнеры – Германия и Франция за эти годы многое сделали", – подчеркнул он.

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Он также уточнил, что на следующей неделе в Брюсселе должать пройти встреча президентов Украины и Франции вместе с новым канцлером Германии. Затем, добавил глава ОП, начнется активная работа над проведением саммита.

На сайте главы государства добавили, что во время переговоров Зеленский поблагодарил Байдена за последовательную и твердую позицию по территориальной целостности и суверенитете Украины.

"Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", – сказано в сообщении.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире отметил, что Украина ищет новые форматы и пути для разблокирования мирного процесса.

"Мы обсуждаем Минские договоренности и их выполнение, но также ищем новые форматы, чтобы достичь мира", – сказал он.

Также Сибига добавил, что украинская сторона представила свое видение дальнейших переговоров: разблокирование переговорного процесса, прекращение огня, обмен заложниками и начало работы КПВВ "Золоте" и "Счастье".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря состоялся телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом. Он длился почти полтора часа.

Накануне, 7 декабря, Байден провел видеоконференцию с Путиным. Все подробности об этом читайте здесь.