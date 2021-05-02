В Верховном суде отменили протокол ЦИК, признававший победу Вирастюка на довыборах в Раду

В Верховном суде признали противоправным и отменили протокол ЦИК, который устанавливал результаты довыборов в Верховную Раду Украины по округу №87 (Прикарпатье) – победителем там был назван стронгмен Василий Вирастюк.

Соответствующее решение по протоколу Центральной избирательной комиссии от 22 апреля 2021 года Большая палата Верховного суда приняла вечером в субботу, 1 мая. Об этом сообщила гражданская сеть "ОПОРА".

Суд определил противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в указанном округе. Таким образом, апелляционная жалоба оппонента "слуги" – кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко – была частично удовлетворена.

В этом деле Шевченко не согласился с протоколом ЦИК, обжаловал его, а также действия Комиссии. Дополнительно в иске он просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.

28 апреля ВС отказал Шевченко полностью. Апелляцию политика на указанное решение рассматривала уже Большая палата Верховного суда.

Напомним, что 22 апреля (в день рождения Вирасюка) Центральная избирательная комиссия признала его победителем довыборов в парламент по округу №87.

Кандидат от партии "Слуга народа" набрал 15 356 голосов избирателей. За его оппонента Шевченко проголосовали 15 114 местных жителей.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Промежуточные выборы депутатов прошли в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов, 28 марта. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений.

В городе Надворная Ивано-Франковской области ночью 30 марта "заминировали" Окружной избирательный участок в 87-м округе, где проходил подсчет голосов промежуточных выборов депутатов в ВРУ.

Группа нардепов от "Слуги народа" отправилась в Прикарпатье для "выяснения ситуации с подсчетом голосов" в округе №87. Там предварительно лидировал их кандидат – стронгмен Василий Вирастюк, однако подсчет голосов приостановился.