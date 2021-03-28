В Україні почалися проміжні вибори до Ради у двох округах: всі деталі

У неділю, 28 березня, в Україні запланували проведення проміжних виборів депутатів до Верховної Ради, а також повторних виборів до 186 місцевих рад.

Зокрема, в окрузі №87 (Івано-Франківська область) та №50 (Донецька область) мешканці обиратимуть своїх представників до парламенту. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та працюватимуть до 20:00, OBOZREVATEL слідкує за розвитком подій.

Процес реєстрації кандидатів на довиборах в двох округах завершився ще 2 березня. Всього свої заявки подали 64 людини. Однак ЦВК зареєструвала лише 34 кандидати. Ближче до дати виборів і ця кількість скоротилася через зняття претендентів із виборів.

До 87-го округу на Прикарпатті входять 117 дільниць із орієнтовною кількістю виборців 146 980. Тут за місце у парламенті змагатимуться 14 кандидатів (8 висуванців від партій та 6 самовисуванців). Найвідоміший серед них – стронгмен та актор Василь Вірастюк від "Слуги народу". Серед інших – Юрій Голіней, Руслан Дереворіз, Марія Жолоб, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинський, Іван Макар, Михайло Ноняк, Йосип Резеш, Сергій Сивачук. До списку також увійшли два повні тезки – Олександр Леонідович Шевченко і Олександр Леонідович Шевченко. Конкуренцію їм складуть Олександр Петрович Шевченко і Юрій Юрченко.

До округу №50 на Донеччині входять 112 виборчих дільниць, а орієнтовна кількість виборців там становить 147 902. Мешканці обиратимуть між 18 кандидатами (10 висуванців від партій та 8 самовисуванців), серед них – дитяча хірургиня, яка була фігуранткою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Юлія Кузьменко від "ЄС".

Інші кандидати: Андрій Аксьонов, Андрій Бондаренко, Юлія Гакова, Микола Головко, Олександр Груздєв, Іштван Добшу, Людмила Дорошенко, Сергій Звагольский, Андрій Масенця, Надія Масло, Богдан Мироненко, Лариса Ревва, Антон Ровенський, Валентин Рибін, Олександр Тамбулатов, Юрій Третяк і Вікторія Шилова.

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