Вирастюка официально признали победителем на Прикарпатье в день его рождения

В четверг, 22 апреля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала победителем довыборов в Верховную Раду Украины в округе №87 на Прикарпатье Василия Вирастюка от партии "Слуга народа". Он набрал 15 356 голосов избирателей. Отметим, что это произошло в день рождения Вирасюка – сегодня ему исполнилось 47 лет.

Об этом было объявлено во время прямой трансляции на странице ЦИК, сообщает движение "Честно" в Facebook. За оппонента "слуги" Александра Шевченко, кандидата от "За майбутнє", проголосовали 15 114 местных жителей.

Таким образом, разрыв между политиками составил всего 242 голоса. Отмечается, что при подсчетах не учли 502 бюллетеня, которые исчезли перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках 1 апреля.

"Так легализируется фальсификация выборов! Теперь ЦИК открыла путь для краж бюллетеней на выборах в различные органы власти! Прецедентов есть! Но мы будем и впредь бороться! Ибо воров надо остановить!" – заявил Александр Шевченко.

Напомним, ранее ОИК округа №87 на Прикарпатье, где 28 марта состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду, составила уточненный протокол об итогах голосования. Согласно ему, Вирастюк побеждал с минимальным разрывом.

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