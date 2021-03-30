На Прикарпатті вночі 'мінували' виборчу дільницю в окрузі, де лідирує Вірастюк

У місті Надвірна на Івано-Франківщині вночі 30 березня "замінували" Окружну виборчу дільницю у 87-му окрузі, де тривав підрахунок голосів проміжних виборів депутатів у Верховну Раду.

Повідомлення про нібито мінування будинку культури "Нафтовик" по вулиці Шептицького надійшло приблизно о 02:00 вівторка. Як інформує рух "Чесно", представники якого були на місці події, членів дільничних виборчих комісій працівники поліції вивели на вулицю, у приміщення нікого не запускали.

Водночас зазначається, що попри це ОВК ще протягом пів години проводила свою роботу, приймавши протоколи від членів ДВК, які були в залі засідань.

"У приміщенні на той час перебувало понад 20 осіб, зокрема й один із кандидатів по округу Олександр Шевченко, висунутий партією "За майбутнє", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: за даними опрацювання трохи більш як 67% протоколів, які ЦВК оприлюднила на 08:00 30 березня, він посідав третє місце із результатом 28,73%. Лідирував Василь Вірастюк від "Слуги народу" із 31,30% голосів, а за ним ішов кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський (28,88%). Проте і Вірастюк, і Шевченко заявили, що вже виграли довибори в Раду на окрузі.

У русі "Чесно" підкреслили, що ще до інциденту з "мінуванням", приблизно о 01:00 спостерігачі, які перебували в цій ОВК, повідомили, що її голова Руслан Кашніков покинув приміщення, зіславшись на погане самопочуття. З ним його покинув і один із ІТ-спеціалістів, котрий відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему.

"Приблизно о 2:30 ночі ОВК оголосила перерву на санітарне оброблення приміщення та тимчасово припинила свою роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, декілька спостерігачів і представники кандидатів залишилися у приміщенні", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що вже о 3:30 до ОВК у Надвірній впустили журналістів. Адже поліція та сапери перед тим оглянули приміщення і не знайшли ніяких вибухових пристроїв. У цей же час відновила свою роботу і ОВК.

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