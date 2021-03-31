ЦВК пригальмувала підрахунок голосів на довиборах у Раду: 'слуги' відправили депутатський десант на Прикарпаття

Група народних депутатів від "Слуги народу" вирушила в Івано-Франківську область, де 28 березня в окрузі №87 відбулися проміжні вибори до Верховної Ради. Там попередньо лідирував їхній кандидат – стронгмен Василь Вірастюк, проте підрахунок голосів призупинився.

У пресслужбі президентської партії метою відправки депутатського десанту на Прикарпаття назвали "з'ясування ситуації з підрахунком голосів". Водночас кандидат у нардепи від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявив, що "слуги" намагаються "спотворити результати голосування".

"Окружна виборча комісія опрацювала лише 67% протоколів із дільниць. Далі їхня робота була тимчасово припинена, адже голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів. "Слуга народу" вбачає в цьому можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу. Саме тому народні депутати повинні захистити право громадян на вільний вибір своїх представників у ВРУ... А також повернути ситуацію в правове поле", – йдеться у повідомленні політсили.

Кандидат Олександр Шевченко висловив переконання, що справжня мета візиту 25 "слуг" на округ протилежна оголошеній ними.

На ситуацію у 87-му окрузі відреагувала організація "Рух ЧЕСНО". Центральній виборчій комісії нагадали про її обов'язки забезпечити запуск роботи ОВК та завершення підрахунку голосів.

"Тут третю добу встановлюють результати виборів. І ОВК, яка повинна безперервно засідати, уже більш ніж 17 годин не приймає протоколи у членів ДВК. Люди виснажені і мерзнуть на вулиці", – повідомили в організації.

Зауважимо, до ранку 30 березня в окрузі опрацювали тільки 67,52% протоколів, й на 10:00 середи, 31 березня, дані на сайті ЦВК не оновлювалися. За попередніми результатами голосування, лідирує Василь Вірастюк із 31,3% (10 496 голосів), далі йдуть "свободівець" Руслан Кошулинський (28,88%, 9686 голосів) і Олександр Шевченко з 28,73% (9633 голоси).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 березня в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради в округах на Прикарпатті та Донеччині, а також повторні вибори до 186 місцевих рад. Під час голосування було зафіксовано декілька порушень.