Довибори в Раду на Прикарпатті: на двох дільницях голосування визнали недійсним

Окружна виборча комісія округу №87 у місті Надвірна визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261030 на проміжних виборах депутатів до Верховної Ради, які пройшли ще 28 березня.

Там перемагав кандидат від "За майбутнє" Олександр Шевченко, повідомляє громадська мережа "Опора". Спостерігачі руху "Чесно" у Facebook додали, що подібна ситуація трапилося й на ще одній дільниці.

Насамперед зазначається, що ОВК перераховувала бюлетені на дільниці, де було вказано 377 голосів за Шевченка. Згодом член комісії від "Слуги народу" заявив про інформацію щодо неправильних результатів підрахунку голосів. Бюлетені за Шевченка повторно перерахували – і їх уже виявилося 277.

Окремі члени ОВК звинуватили представника "слуги" у викраденні бюлетенів, але перевірка відеостріму "Опори" показала, що члени комісії порахували 277 бюлетенів, але назвали 377, подивившись на цифри у протоколі.

"На перерахунку було 20 дільниць. За ніч планували перерахувати всі 20, вдалося лише 5. На одній із них вибори визнали недійними. На цій дільниці перемагав Олександр Шевченко. У нього було 377 голосів, а у Василя Вірастюка (від "Слуги народу". – Ред.) 141", – описали подію спостерігачі "Чесно".

Там зазначили, що причиною визнання виборів недійсними стала проблема із заявами та голосуванням на дому. Через викрадення бюлетенів на дільницю викликали навіть поліцію.

Пізніше спостерігачі "Чесно" повідомили, що вибори визнали недійсними також на дільниці у місті Яремче (№261027). Там Шевченко, а також Руслан Кошулинський від "свободи" набрали по 172 голоси, а Вірастюк – 73. Причиною визнання виборів недійсними стала відсутність печаток на контрольних талонах, які кидають в урну.

Зауважимо, що за даними ЦВК, яка опрацювала 90,59% протоколів, відрив між Вірастюком і Шевченком йде на тисячу голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Надвірної на Івано-Франківщину, де у 87-му окрузі четверту добу не могли підрахувати результати проміжних виборів депутатів у Раду, 1 квітня стягнули силовиків СБУ. Приміщення, де засідала Окружна виборча комісія, оточили. Пізніше ЦВК продовжила опрацювання протоколів.