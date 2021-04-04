В 'Опорі' заявили про масштабні порушення на довиборах в Раду на Прикарпатті

Національна поліція України повинна невідкладно вивчити і оприлюднити результати розслідування порушень під час довиборів у Верховну Раду на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

З такою вимогою виступили в "Опорі". Відповідну заяву оприлюднено на сайті громадянської мережі 4 квітня.

Спостерігачі наполягають на розслідуванні всіх без винятку версій про причини невідповідності даних протоколів і результатів повторного підрахунку голосів, а також інших порушень.

"Надзвичайний виклик для демократичності і законності виборів в окрузі вимагає від держави і правоохоронних органів невідкладних дій по встановленню винних у можливому спотворенні результатів голосування і ймовірних шахрайських дій з виборчою документацією. У разі відсутності об'єктивних і комплексних розслідувань, результати проміжних виборів народного депутата України матимуть низьку суспільну легітимність", – попередили в "Опорі".

Також у громадянській мережі підкреслили, що підрахунок результатів голосів супроводжувався надмірною політизацією роботи членів окружної виборчої комісії і регулярною зміною її складу.

"На момент ухвалення ОВК рішень про повторний підрахунок голосів і під час його проведення суб'єктами виборчого процесу не було надано переконливих доказів про порушення з боку членів ДВК, які свідчать про фальсифікації ними результатів голосування. Натомість члени ДВК озвучували припущення про порушення цілісності упаковки виборчої документації з їхніх ділянок, яке могло статися вже після передачі бюлетенів в ОВК. І хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження і достатньої доказової бази, "Опора" вимагає від Національної поліції України невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія оприлюднила 100% підрахунків голосів під час виборів на 87-му окрузі, за якими перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. Він набрав 31,25%.

Його суперник – представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко – отримав 29,69% голосів.