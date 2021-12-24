Ударит по действующей власти: журналист пояснил, почему подозрение Порошенко – проигрышный сценарий

Если прокуратура не сможет подтвердить обвинения в государственной измене, выдвинутые пятому президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, это будет еще одной пощечиной правоохранительной системе нашего государства. В противном случае, большинство украинцев все равно будет считать дело против политика политически мотивированным.

Такое мнение высказал украинский журналист Павел Казарин в эфире "Радио НВ". Комментируя объявление Порошенко подозрения, он обратил внимание на то, что даже генпрокурор, предположительно, "понимая всю несерьезность, эфемерность и неподготовленность стороны обвинения", ушла в отпуск.

"Бывают сценарии win-lose, когда один выигрывает, а другой проигрывает, бывают win-win, когда все выиграют, а ситуация с подозрением Порошенко – lose-lose. Если прокуратура не сможет подтвердить обвинения в госизмене, это будет еще одной пощечиной украинской правоохранительной системе. Зачем открывали производство, если ничего доказать не можете?" – отметил Казарин.

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Журналист предположил, что в любом случае для украинской власти эта ситуация будет проигрышной. Если прокуроры докажут причастность Порошенко, то, по убеждению Казарина, большинство украинцев не поверят в приговор и сочтут его политически мотивированным.

"А в условиях нереформированной правоохранительной и судебной системы, у многих будет соблазн сказать, что это судебное решение написали в Офисе президента и принесли судье на подпись. И это не закроет гештальт, а наоборот – откроет. Потому что большинство украинцев сочтет, что мы имеем дело с политическими репрессиями, расправой и это будет только "бить" по нынешней власти", – считает он.

Напомним: Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" назвали дело сфабрикованным. По словам секретаря СНБО в 2014-2019 годах Александра Турчинова, подозрение превратится в фарс, как и все предыдущие дела против пятого президента. В "ЕС" отметили, что подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение незаконно и не имеет никаких правовых оснований. Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такой ход и именно такой текст документа.

Сейчас сам Порошенко находится в Польше, там у него намечены встречи. Политик записал видеообращение, в котором сообщил, что планирует вернуться в Украину в первой половине января. По словам Порошенко, тогда он готов будет поговорить об обвинениях и в государственной измене, и в содействии терроризму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Офисе генпрокурора якобы подписали ходатайство об аресте Порошенко, сообщили СМИ. Ходатайство подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко. Оно также предусматривает залог в 1 миллиард гривен.