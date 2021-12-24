И.о. генпрокурора подписал ходатайство об аресте Порошенко – СМИ

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Ходатайство подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко.

Ходатайство также предусматривает залог в сумме 1 млрд гривен. Об этом сообщают три отдельных источника "Главкома", приближенные к Офису генпрокурора.

Известно, что Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Европе. Он должен вернуться в Украину в середине января.

Напомним, Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" уже отреагировали на это и назвали дело сфабрикованным.

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По словам секретаря СНБО в 2014-2019 годах Александра Турчинова, это подозрение превратится в фарс, как и все предыдущие дела против Порошенко.

В "ЕС" заявили, что подозрение касается дела о снабжении углем с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

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