И.о. генпрокурора подписал ходатайство об аресте Порошенко – СМИ
В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Ходатайство подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко.
Ходатайство также предусматривает залог в сумме 1 млрд гривен. Об этом сообщают три отдельных источника "Главкома", приближенные к Офису генпрокурора.
Известно, что Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Европе. Он должен вернуться в Украину в середине января.
Напомним, Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" уже отреагировали на это и назвали дело сфабрикованным.
По словам секретаря СНБО в 2014-2019 годах Александра Турчинова, это подозрение превратится в фарс, как и все предыдущие дела против Порошенко.
В "ЕС" заявили, что подозрение касается дела о снабжении углем с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение, объявленное пятому президенту, незаконно и не имеет никаких правовых оснований.
Также Новиков назвал новое подозрение против своего клиента "Оливьегейтом", учитывая предновогоднюю суету. Документ, по его мнению, был подписан с нарушением процессуальных норм и нацелен на отвлечение внимания общества от скандалов украинской власти.