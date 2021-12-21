Посол Великобритании предостерегла украинскую власть от выборочного правосудия в отношении Порошенко

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на дело против пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Она предостерегла действующую украинскую власть от выборочного правосудия в расследовании, которое проводится по Петру Порошенко.

Об этом Симмонс написала в Twitter. Она отметила, что внимательно следит за ходом событий по обвинениям, предъявленным пятому президенту Украины.

"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс. .

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