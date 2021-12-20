Подозрение Порошенко незаконно и не имеет никаких правовых оснований, – Новиков

Подозрение в госизмене, которое сегодня, 20 декабря, выдвинули Петру Порошенко, будет иметь самые серьезные последствия для того, кто его подписал, и для того, кто пытается его реализовать. Подозрение незаконно и не имеет никаких правовых оснований.

Об этом на брифинге заявил адвокат пятого Президента Илья Новиков. Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такое течение дел и именно такой текст документа.

"Вы помните ситуацию в прошлую пятницу, когда какие-то люди, которые охране пятого Президента сказали, что они блоггеры, попытались вручить ему повестку. Повестка была написана криво, она не имела законной силы. Это была повестка о вызове на какое-то следственное действие сегодня 20 декабря", – отметил Новиков.

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Он подчеркнул, что это делалось для того, чтобы сорвать поездку Порошенко во Вселенский Патриарх и на конференцию в Варшаву. Новиков также сообщил, что Генеральный прокурор Венедиктова экстренно ушла в отпуск сегодня утром, передав свои полномочия и.о. Генпрокурора своему заместителю Симоненко.

"И Симоненко подписал вот этот документ. У нас есть копия. Это сообщение о подозрении по статьям, предусматривающим госпредательство и содействие террористической организации в адрес пятого Президента Украины Петра Порошенко. Как мы понимаем, все выходные в Офисе Генерального прокурора в руководстве происходило то ли перетягивание спички или какой-то жребий – решалось кто будет тем человеком, который подпишет это подозрение. Совершенно незаконное. Оно будет иметь самые серьезные последствия для того, кто его подписал, и для того, кто пытается его реализовать", – отметил Новиков.

"Документ для нас не стал новостью, мы говорили об этом во многих медиа, начиная с сентября, а подробно – с ноября этого года. В ноябре, когда было выписано подозрение бывшему министру энергетики Демчишину по такой же статье – содействие террористической организации, мы говорили, что повсюду в этом документе, где написано "неустановленное лицо из состава высшего руководства Украины", подразумевается Петр Порошенко", – считает Новиков.

"Мы абсолютно уверены, что все это координируется не с Офиса Генпрокурора, а с Офиса Зеленского. В его понимании такая постановка вопроса особенно к Новому году может отвлечь внимание общества от всего, что происходит вокруг него и в его окружении", – считает адвокат.

"Я себе эту историю называю оливье-гейт. Это – скандал. Это действительно государственный переворот. Когда говорили о государственном перевороте 1 декабря, это был фейк, но государственный переворот 20 декабря – это реальность", – резюмирует Илья Новиков.