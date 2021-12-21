В США и Великобритании прокомментировали объявленное Порошенко подозрение: внимательно следим

Соединенные Штаты Америки внимательно следят за делом против пятого президента Украины Петра Порошенко в связи с объявленным ему 20 декабря подозрением. В США выразили надежду, что оно будет основано на верховенстве закона, а не политики.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Twitter Посольства США в Киеве. Речь идет о подозрении в государственной измене.

Похожим образом прокомментировала подозрение Порошенко посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, подчеркнув, что очень важным является профессиональный подход правоохранительных органов к этому делу.

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"Я внимательно слежу за предъявленным обвинением Петру Порошенко. Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы и судебные рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры", – написала она.

В партии "Европейская солидарность" назвали это дело сфабрикованным, "как и все предыдущие дела" против политика. В свою очередь, адвокат Порошенко Илья Новиков считает новое подозрение против своего клиента "Оливьегейтом", приняв во внимание предновогоднюю суету. Документ, по его мнению, был подписан с нарушением процессуальных норм и нацелен на отвлечение внимания общества от скандалов украинской власти. А секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов заявил, что с первого дня каденции Зеленского против Порошенко начали вести систематическую борьбу.

Сам Порошенко записал видеообращение к украинцам в котором сообщил, что находится в Польше и, согласно своему расписанию, вернется в Украину в первой половине января. Он заверил, что тогда будет готов поговорить об обвинениях и в государственной измене, и в содействии терроризму. Однако в первую очередь политик занимается спасением Украины от российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора Украины допустил фактологическую ошибку в сообщении о подозрении Порошенко. События 2014 года были датированы 2021-м, когда главой государства является Зеленский.