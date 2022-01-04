Суд отменил задержание Порошенко: в ГБР отрицают информацию СМИ

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что информация об отмене ареста пятого президента Петра Порошенко в рамках "угольного дела" не соответствует действительности. Там отметили, что прокурор якобы не отзывал из Печерского районного суда Киева ходатайство об аресте нардепа.

В то же время на сайте Единого государственного реестра судебных решений появилось постановление суда, в котором говорится, что прокурор отозвал из Печерского районного суда Киева ходатайство об аресте подозреваемого в производстве № 22016130000000212. Вероятно, в нем говорится о Порошенко.

В постановлении речь идет о том, что в суд поступило ходатайство следователя ГБР Максима Дзвоника о применении относительно подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Указано, что говорится об уголовном производстве №2201613000000212.

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Однако еще до начала рассмотрения прокурор подал заявление о возвращении ходотайства для доработки. Судья Печерского суда Алексей Соколов принял решение вернуть ходатайство.

"Исходя из принципа диспозитивности уголовного производства, с учетом обстоятельств и воли прокурора, я убежден, что ходатайство подлежит возврату прокурору", – говорится в постановлении.

В Госбюро отметили, что "указанные процессуальные решения не принимались", а информация об отзыве из Печерского районного суда ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко не соответствует действительности.

Там напомнили, что нардеп подозревается в "совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций "Л/ДНР", а также, что 20 декабря политику сообщили о подозрении.

Напомним: Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" назвали дело сфабрикованным. По словам секретаря СНБО в 2014-2019 годах Александра Турчинова, подозрение превратится в фарс, как и все предыдущие дела против пятого президента. В "ЕС" подтвердили, что подозрение касается дела о снабжении угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение незаконно и не имеет никаких правовых оснований. Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такой ход и именно такой текст документа.

Сейчас сам политик находится за границей. Он заявил, что в Украину вернется в первой половине января и пообещал, что ответит на все вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Офисе генпрокурора якобы подписали ходатайство об аресте Порошенко, сообщили СМИ. Ходатайство подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко. Оно также предусматривает залог в 1 миллиард гривен.

Известный правозащитник, глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что подозрение Порошенко необоснованно и юридически ничтожно.