Порошенко сказал, когда вернется в Украину: дам ответы на все вопросы

Пятый президент Украины лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января 2022 года. В настоящее время он находится за границей, где проводит ряд официальных встреч.

Свое намерение он подтвердил в интервью "5 каналу". Политик пообещал, что ответит на все вопросы, касающиеся объявления ему подозрения в государственной измене. Речь идет о деле закупок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом политик подчеркнул, что не собирается согласовывать свой график с Банковой.

"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", – отметил Порошенко.

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Полную версию интервью Порошенко обещают обнародовать во вторник, 28 декабря.

Напомним: Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" назвали дело сфабрикованным. По словам секретаря СНБО в 2014-2019 годах Александра Турчинова, подозрение превратится в фарс, как и все предыдущие дела против пятого президента. В "ЕС" подтвердили, что подозрение касается дела о снабжении угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение незаконно и не имеет никаких правовых оснований. Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такой ход и именно такой текст документа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Офисе генпрокурора якобы подписали ходатайство об аресте Порошенко, сообщили СМИ. Ходатайство подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко. Оно также предусматривает залог в 1 миллиард гривен.

Известный правозащитник, глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что подозрение Порошенко необоснованно и юридически ничтожно.