Суд изберет меру пресечения Порошенко. Онлайн-трансляция и все подробности

В понедельник, 17 января, Печерский районный суд города Киева будет избирать меру пресечения пятому президенту и народному депутату партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко. Заседание начнется в 11:00.

Порошенко подозревают в государственной измене. Дело касается расследования относительно поставок в 2014-2015 годах угля из временно оккупированных территорий Донбасса. Заседание суда в онлайн-формате будут транслировать на YouTube.

Напомним, в понедельник, 17 января, Петр Порошенко прибыл в Украину. Самолет с политиком приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны) около 9:00 утра. Стоит отметить, что борт экс-президентом встречали более 1500 его сторонников. Люди пришли в аэропорт с флагами и плакатами.

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Накануне стало известно, что Порошенко не будут задерживать в аэропорту по прилету из Польши, о чем ранее говорили его адвокаты. Такая позиция якобы связана с качеством решения Печерского районного суда.

Напомним, еще 20 декабря стало известно, что Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" заявили, что дело сфабриковано, а секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов Также Турчинов подчеркнул, что с первого дня каденции Зеленского против Порошенко начали вести систематическую борьбу. Он заверил, что за 2,5 года все дела против лидера "Евросолидарности" превратились в фарс.

В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение незаконно и не имеет никаких правовых оснований. Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такой ход и именно такой текст документа.

Также стало известно, что 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее решение принято в рамках дела об госизмене, по которому политик проходит как подозреваемый. Его адвокат назвал вердикт "абсолютным беззаконием и политическим преследованием".

Как сообщал OBOZREVATEL, находясь в Брюсселе, лидер "ЕС" Петр Порошенко дал интервью изданию Politico. Выдвинутое ему подозрение он назвал "юридическим мусором". Также подчеркнул, что решительно настроен бороться с "врагом Украины, Европы и всего демократического мира" – главой РФ Владимиром Путиным.