Порошенко решительно настроен бороться с Путиным и упрекает Зеленского в политической мести – Politico

В Брюсселе пятый президент Украины лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко дал эксклюзивное интервью изданию Politico. ‚В своей публикации издание отмечает, что Порошенко решительно настроен бороться с Путиным, которого называет "врагом Украины… врагом Европы, врагом всего демократического мира". Обвинения, выдвинутые Порошенко в Украине, политик называет "юридическим мусором" и подчеркивает - это политическая вендетта Владимира Зеленского.

Петр Порошенко приехал на этой неделе в Брюссель в то время, когда союзники НАТО координировались, чтобы противостоять России из-за гигантского военного наращивания на украинской границе.

"Время как для визита, так и для призыва к единству – великолепно" – сказал Порошенко возле штаб-квартиры Европейской народной партии, своей правоцентристской политической семьи.

Порошенко сказал, что он занимался "тихой дипломатией" - встречами с членами Европейского парламента и другими партнерами, чтобы дать свои советы по противостоянию России.

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Порошенко считает, что Зеленский подрывает единство Украины, разрешая политические преследования, имеющие эхо заключения бывшего премьер-министра Тимошенко ее заклятым врагом Януковичем, или недавнее заключение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Politico отмечает: обвинения против Порошенко не были подписаны Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, которая взяла один день отпуска в декабре во избежание ответственности за это дело.

Сторонники Порошенко ссылаются на комментарий Виктории Нуланд, заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам как подтверждение того, что Вашингтон рассматривает уголовное преследование как проблему.

"Что бы я хотела сказать украинскому народу и украинскому руководству, так это то, что на данный момент жизненно необходимо национальное единство", - сказала Нуланд на брифинге Государственного департамента.

Порошенко уже заявил о своем возвращении в Киев в следующий понедельник, где ему может грозить арест.

"Я лидер оппозиции", - сказал он. "Я лидер общественной поддержки, пятый президент. Борясь с Путиным, вместе со своей командой спас Украину в самые трудные годы нашей истории, создал армию, приблизил Украину к Европейскому Союзу. Я заложил в Конституцию Украины европейскую и евроатлантическую интеграцию как направление нашей внешней политики" ".

Порошенко также заявил, что текущие обвинения против него были не только попыткой Зеленского заблокировать его участие в предстоящих выборах, но также местью олигарха Игоря Коломойского, покровителя и сторонника Зеленского.

Во время президентства Порошенко правительство национализировало один из ценных холдингов Коломойского, ПриватБанк, тогдашний крупнейший банк потребительских сбережений в стране, после того, как следователи выявили огромные нарушения в бухгалтерском учете.

В интервью Порошенко подверг критике Зеленского, заявив, что он плохо руководил страной и ухудшил текущее состояние. Однако даже критикуя своего политического соперника, Порошенко утверждал, что он будет стоять бок о бок с Зеленским против России.

"Он только мой оппонент", - сказал Порошенко. "Но Путин – мой враг, враг моей страны, враг Украины, и я понимаю, что Путин теперь враг Европы, враг всего свободного мира".

Порошенко напомнил, что именно Россия в Минских соглашениях подписала четкие обязательства по выводу своих войск и вооружений из восточной Украины и предоставлению Киеву возможности возобновить свой контроль над этими регионами до проведения местных выборов.

Относительно уголовного дела Порошенко сказал, что вернется в столицу Украины в понедельник и выиграет его.

"Я не принимаю никакой формы политически мотивированного обвинения", - сказал он. "Я буду бороться и победу, потому что правда на моей стороне. Если бы я боялся в 2014 году, никогда бы не остановил Путина. Если бы я боялся 2014 года, не смог бы уволить две трети оккупированного Донбасса. Если бы я боялся этих олигархов смог бы их остановить. И, конечно, я не боюсь Зеленского"