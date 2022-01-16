На Банковой внезапно изменили решение по задержанию Порошенко: СМИ озвучили детали

Пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко не будут задерживать в аэропорту по прилету из Польши. Такое решение якобы связано с качеством решения Печерского суда.

Как сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора, на Банковой долго определялись со стратегией задержания Порошенко. В итоге было решено, что глава "ЕС" получит возможность самостоятельно прийти на заседание суда в понедельник, 17 января на 11:00.

"В решении (Печерского суда – Ред.) о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и тем самым поставить под сомнение все дело", – утверждает источник.

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СМИ уточняет, что в Офисе президента еще могут изменить окончательное решение. Но основания для задержания Порошенко появятся у прокуроров в том случае, если он не придет на заседание суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петру Порошенко согласовали подозрение в государственной измене, которое сам пятый президент назвал "юридическим мусором".

Лидер "Европейской солидарности" намерен вернуться в Украину из Польши в понедельник, 17 января. Его самолет приземлится в 9 утра.

Накануне возвращения Порошенко дал брифинг, на котором заявил, что некоторые западные политики тоже считают, что события вокруг подозрения его в государственной измене "являются притеснением оппозиции" в Украине.