Порошенко прибыл в аэропорт в Варшаве, откуда должен вылететь в Киев: могут ли задержать политика. Все подробности

В понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко прибудет в Украину. На данный момент политик уже находится в варшавском аэропорту Шопена, откуда в 7:40 по киевскому времени он должен вылететь в направлении аэропорта "Киев" (Жуляны).

Накануне стало известно, что Порошенко не будут задерживать в аэропорту по прилету из Польши, о чем ранее говорили его адвокаты. Такая позиция якобы связана с качеством решения Печерского районного суда. Тем не менее на 11:00 17 января запланировано судебное заседание по делу о государственной измене.

ОBOZREVATEL следит онлайн за событиями вокруг Петра Порошенко в этот день.

07:00 – В аэропорту Варшавы Порошенко встретили много журналистов. На большинство вопросов пятый президент не ответил. В том числе его спрашивали о возможном перекрестном допросе с Виктором Медведчуком, однако на это политик ответил, что "вопрос написан на Банковой".

Видео дня

07:20 – Народный депутат Виктория Сюмар опубликовала фотографию Петра Порошенко и его жены Марины во время прохождения паспортного контроля. Спустя несколько часов политик уже должен приземлиться в "Жулянах".

07:25 – Еще один нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ведет прямой эфир из аэропорта Варшавы, откуда Порошенко с минуты на минуту вылетит в Киев.

07:30 – В это же время в аэропорту "Киев", куда должен прилететь Петр Порошенко, находится уже много сотрудников правоохранительных органов. Силовики рассредоточены как внутри помещения, так и снаружи аэровокзала.

Напомним, 20 декабря пятому президенту объявили подозрение в государственной измене. Отмечалось, что оно касается расследование относительно поставок в 2014-2015 годах угля из временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской солидарности" подчеркнули, что "дело сфабриковано".

Как сообщал OBOZREVATEL, находясь в Брюсселе, лидер "ЕС" Петр Порошенко дал интервью изданию Politico. Выдвинутое ему подозрение он назвал "юридическим мусором". Также подчеркнул, что решительно настроен бороться с "врагом Украины, Европы и всего демократического мира" – главой РФ Владимиром Путиным.