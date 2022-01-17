В Печерском суде начали петь колядки в ожидании судьи по делу Порошенко. Видео

В зале Печерского райсуда Киева спели колядки. Это произошло 17 января во время ожидания судьи, который должен избрать меру пресечения пятому президенту Украины и лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко.

Соответствующие видео опубликовали разные СМИ, в том числе "Сегодня". Судью, который в 17:40 отправился в совещательную комнату, ждут уже пятый час (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По состоянию на 22:00, судья Алексей Соколов все еще не вернулся.

Видео дня

Ранее руководитель центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов заявил, что Соколову якобы стало плохо и ему вызвали скорую помощь.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину, а затем он в сопровождении сторонников отправился в суд, который должен избрать ему меру пресечения. Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей с правом выйти под залог в 1 миллиард гривен.

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