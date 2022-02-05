Стало известно название будущей партии Притулы

Украинский шоумен, актер и политик Сергей Притула намерен создать и зарегистрировать свою политическую партию. В субботу, 5 февраля, начался сбор подписей за эту инициативу.

Полное название новой украинской политической силы – "Политическая партия "24 августа". Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседников из окружения Притулы.

Отмечается, что сбором подписей занялись активисты. Состоялось также собрание инициативных групп, где обсуждались организационные моменты создания и деятельности новой партии.

Добавим, что Сергей Притула анонсировал создание собственной партии в начале января 2022 года, а работать над этим начал еще раньше. Об этом он заявил в интервью изданию "Радио Свобода".

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"Сама партия сейчас несколько в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности, регистрации партии, конечно", – говорил политик.

Напомним, год назад Сергей Притула перестал быть заместителем председателя партии "Голос", также его вывели из ее политсовета. В пресс-службе партии отметили, что Притула вышел из политического совета "Голоса" из-за смены курса в самой политсиле.

Сам же шоумен заявил, что ему ни в коем случае "не надоело" и политику он не покинет.

7 июня 2021 года Притула заявил о выходе из партии "Голос". В политической силе назвали такое решение последствиями его амбиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула отказался быть ведущим национального отбора на Евровидение в этом году. Он впервые назвал причину такого своего решения.