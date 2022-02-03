Притула впервые объяснил, почему отказался от нацотбора на Евровидение

Известный украинский шоумен, актер и политик Сергей Притула, который отказался быть ведущим нынешнего национального отбора на Евровидения, объяснил причину такого решения. По его словам, ему мешает его занятость, поскольку является не только медийной персоной, но и волонтером, что требует много времени.

Также он отметил, что "сейчас непростые времена, когда внутри страны и вокруг нее есть очень много угроз". Подробнее о том, почему Притула отказался вести нацотбор на Евровидение, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что на прошлой неделе Сергей Притула опубликовал пост на личной странице в Instagram, в которой указал на то, что он не планировал и не собирается присоединяться к национальному отбору Евровидения-2022. Его на данный момент волнует совершенно другое.

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"Это масштабирование своих волонтерских сил на фоне очередной российской угрозы и дальнейшее формирование политической партии", – написал шоумен.

Притула добавил, что он работает в холдинге SLM, а именно с командой, с которой "имел честь отработать ведущим несколько сезонов нацотборов".

"Как часть коллектива, который творил музыкальную историю Украины и привел меня к награде "Телетриумф" в номинации "Ведущий/ведущая музыкальной программы/концерта/церемонии" я останусь вместе с нашей командой по ту сторону экрана, где собираются зрители! "Суспільне" имеет собственные лица", – написал Сергей Притула.

За кулисами шоу "Игры талантов", которое будет транслироваться на телеканале "Украина" с 26 февраля, шоумен отметил, что занимается волонтерством.

"Сейчас это такая пиковая точка затрат времени и денег на эти процессы, что я, откровенно говоря, не совсем имею возможность отвлекаться на какие-то сопутствующие проекты", – сказал шоумен.

Он добавил, что и в следующем году вряд ли вернется на сцену национального отбора, обратив внимание на юридические нюансы.

Добавим, что ведущими нацотбора на Евровидение, финал которого пройдет 12 февраля в 19:00, стали телеведущие Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

К слову, сам песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Турине (Италия). Полуфиналы 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.

Коротко о знаменитости:

Сергей Притула – 40-летний украинский телеведущий, актёр, стендап-комик, родом из Тернопольской области. Является автором и сопродюсером народного скетч-шоу "Файна Юкрайна". Был ведущим утреннего шоу "Подъем", "Украина слезам не верит", "Педан-Притула шоу", "Страсти по ревизору", "Кто сверху" и другие. Первый раз женился на Юлии Андрийчук из Тернополя, в браке с которой родился сын Дмитрий. Во второй раз вступил в брак с Екатериной Сопельник. У пары родились двое дочерей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Сергей Притула прокомментировал ролик, опубликованный телеведущей и актрисой Снежаной Егоровой, с его участием. В видео он пародирует Дмитрия Добкина в неадекватном состоянии.