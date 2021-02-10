В "Голосе" назвали причину исключения Притулы из политсовета партии

Бывший телеведущий и шоумен Сергей Притула вышел из политического совета партии "Голос" и перестал быть заместителем председателя партии из-за изменения курса в самой политсиле.

Вместо опеки над местными выборами, которые прошли в октябре 2020 года, теперь она нацелилась на реализацию нового плана. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав – для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне за программное направление партии будет отвечать народный депутат Инна Совсун, за международное – нардеп, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, а за парламентский – их коллега Ярослав Железняк.

В пресс-службе подчеркнули, что все соответствующие изменения были утверждены на съезде политической силы 29 января.

В то же время добавили, что Притула все еще остается членом "Голоса" и "работает над развитием партии".

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