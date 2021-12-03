США готовят комплекс инициатив, призванных не допустить российской агрессии в отношении Украины, – Байден

В случае вторжения России в Украину США введут против Кремля "комплекс инициатив" для противодействия такому решению. Они уже разрабатываются в Белом доме.

Об этом заявил американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции об экономике страны, которая состоялась в пятницу, 3 декабря. Она транслировалась на странице президента США в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Байдена, речь идет о мерах, направленных на то, чтобы помешать российскому президенту Владимиру Путину "сделать то, чего люди опасаются". О каких конкретно инициативах идет речь глава страны не уточнил.

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Вместе с тем Байден добавил, что постоянно проводит переговоры с союзниками в Европе относительно Украины. Кроме того, президент отметил, что находится в постоянном контакте и напрямую с представителями Украины.

"Я собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив. Инициативы, которые сделают очень трудным решением для Владимира Путина идти вперед и делать то, чего люди опасаются", – заявил Байден.

Он добавил, что пока с главой Кремля не разговаривал. Телефонные переговоры могут состояться через несколько дней.

Отметим, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры Байдена с Путиным могут состояться уже на следующей неделе – 7 декабря. Диалог вероятно пройдет в формате видео-конференции, а главной темой обсуждения станет безопасность на Европейском континенте.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона применить жесткие санкции против России в случае новой агрессии против Украины. По его словам, речь идет именно про экономические меры.

Также Блинкен призвал Кремль отвести российские войска от украинских границ. Кроме этого, Москву он обвинил в невыполнении Минских договоренностей по Донбассу.

Напомним:

западная разведка заявила про вероятность российской военной эскалации в Украине зимой 2021-2022 года. Такие выводы союзников базируются не только на количестве и видах вооружения, стянутого на украинскую границу, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью "Financial Times".

В Кремле назвали такую информацию провокативной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что провокации якобы нужны для того, чтобы оправдать заявления Запада. Он назвал все происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

В случае военного наступления РФ на Украину международные партнеры готовы максимально поддержать нашу страну, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Администрация Байдена пытается отговорить лидера страны-агрессора России от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей.

Tune in as I deliver remarks on the November jobs report. https://t.co/LppcnjFklQ — President Biden (@POTUS) December 3, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию об экономических и политических последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины.