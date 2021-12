США готовят комплекс инициатив, призванных не допустить российской агрессии в отношении Украины, – Байден

В случае вторжения России в Украину США введут против Кремля "комплекс инициатив" для противодействия такому решению. Они уже разрабатываются в Белом доме.

Об этом заявил американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции об экономике страны, которая состоялась в пятницу, 3 декабря. Она транслировалась на странице президента США в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Байдена, речь идет о мерах, направленных на то, чтобы помешать российскому президенту Владимиру Путину "сделать то, чего люди опасаются". О каких конкретно инициативах идет речь глава страны не уточнил.

Вместе с тем Байден добавил, что постоянно проводит переговоры с союзниками в Европе относительно Украины. Кроме того, президент отметил, что находится в постоянном контакте и напрямую с представителями Украины.

"Я собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив. Инициативы, которые сделают очень трудным решением для Владимира Путина идти вперед и делать то, чего люди опасаются", – заявил Байден.

Он добавил, что пока с главой Кремля не разговаривал. Телефонные переговоры могут состояться через несколько дней.

Отметим, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры Байдена с Путиным могут состояться уже на следующей неделе – 7 декабря. Диалог вероятно пройдет в формате видео-конференции, а главной темой обсуждения станет безопасность на Европейском континенте.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона применить жесткие санкции против России в случае новой агрессии против Украины. По его словам, речь идет именно про экономические меры.

Также Блинкен призвал Кремль отвести российские войска от украинских границ. Кроме этого, Москву он обвинил в невыполнении Минских договоренностей по Донбассу.

Напомним:

