Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских договоренностей и напомнил о преступлениях в Крыму

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг, 2 декабря, выступил на 28-м Министерском совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он заявил, что именно Российская Федерация, а не Украина, не выполняет Минские договоренности по мирному урегулированию боевых действий на Донбассе.

Блинкен также перечислил ряд невыполненных Кремлем обязательств, среди которых, в частности, прекращение огня. Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

"Прекращение огня: не имплементировано Россией. Предоставление разрешения наблюдателям ОБСЕ: не имплементировано Россией. Отвод тяжелого вооружения: не имплементирован Россией. Закон об особом статусе: имплементирован Украиной. Закон об амнистии: в прогрессе. Обмен политических заключенных по формуле "всех на всех": не имплементирован – Россией. Обеспечение поставок гуманитарной помощи на основе международных механизмов: не имплементировано Россией. Восстановление социально-экономических связей: не имплементировано – Россией. И так можно продолжать и продолжать", – заявил американский госсекретарь.

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Он также призвал Россию выполнять свои обязательства по Минским договоренностям, как это делает Украина.

Отдельно Блинкен подчеркнул, что из-за оккупации РФ украинского Крыма на полуострове масштабно нарушаются права человека, как в отношении крымских татар, так и других украинцев, которые мирно выступают против российской оккупации.

Кроме того, по его словам, США очень обеспокоены вероятными планами России касательно дальнейшей масштабной агрессии против Украины.

Добавим, что Минские соглашения – это три совместных документа участников урегулирования ситуации на Донбассе в Нормандском формате. Они включают в себя Минский протокол (соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах 5 сентября 2014-го), Меморандум о выполнении положений Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы по шагам, направленным на имплементацию мирного плана (подписанный 19 сентября 2014-го), а также Комплекс мер по выполнению Минского протокола (согласован на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы новые доказательства стягивания войск России к границе Украины. Речь идет о нескольких танковых дивизиях и военных формированиях.

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В случае демонстрации агрессивных действий России у границ Украины США передадут украинским Вооруженным силам разнообразное вооружение. Военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что список образцов техники уже достаточно точно определен.