Появилась реакция Москвы на слухи о возможном наступлении на Украину

В связи с тем, что в последнее время ведутся разговоры о предположительном вторжении России в Украину, в РФ заявили о возможных провокациях. Они якобы нужны для того, чтобы оправдать заявления Запада.

Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Он назвал все происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Представитель Кремля выступил с обвинениями в адрес Штатов, которые недавно предупредили партнеров о возможном наступлении РФ на Украину. Песков упрекнул Америку в том, что она ведет себя "не совсем логично и не совсем прилично", так как сама "пригнала свои вооруженные силы из-за океана".

Видео дня

После этого пресс-секретарь Путина прокомментировал также заявления Украины о последствиях предполагаемого вторжения, которые ждут Россию. В очередной раз войну РФ против нашей страны он назвал нашей "собственной проблемой".

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе", – сказал Песков.

Он выразил убежденность, что именно Украина хочет разрешить конфликт на Донбассе силой, к тому же, она якобы добивается этого под прикрытием совместных учений с НАТО, а также кораблей Альянса в Черном море.

"Это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые серьезные последствия", – резюмировал Песков.

Напомним: в Сенате США предложили ввести новые санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Стало известно, что и кого могут затронуть ограничительные меры.

Вместе с тем, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Россия может атаковать Украину уже к концу января 2022 года. Он также сказал, сколько военных РФ сейчас находится возле нашей границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский дипломат Мэттью Брайза считает, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.