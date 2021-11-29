Генсек НАТО предупредил Россию о последствиях в случае агрессии против Украины

В НАТО предупредили, что Россию ждут серьезные последствия в случае ее дальнейшей агрессии против Украины. В частности, речь идет о "высокой цене" в экономической и политической сферах.

Такое заявление 29 ноября сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, передает "Европейская правда". Он напомнил также о концентрации российских войск возле украинских границ.

Столтенберг отметил, что РФ уже второй раз за год стягивает к границе тяжелое вооружение, артиллерию, военные подразделения, беспилотники и десятки тысяч солдат.

"Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену. Это политические и экономические последствия для России", – сказал он.

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Генсек НАТО также призвал Москву снизить напряженность, показав свою открытость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину.

В то же время появилась информация, что на фоне российской угрозы Канада может разместить свои истребители.

О том, насколько может быть реальной угроза вторжения в Украину, читайте в нашем материале.