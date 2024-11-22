Звезд-предателей и путинистов наказали за поддержку войны: Зеленский подписал исторический указ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о лишении государственных наград предателей и путинистов. В первый список вошли 34 человека, среди которых можно увидеть скандальных звезд-запроданцев, а также заядлых пропагандистов, ранее носивших звание "Народный артист Украины".

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Соответствующий указ, впервые в истории, государственный деятель подписал 22 ноября 2024 года. Таким образом, почетных наград лишили российских певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Малинина, российского композитора Игоря Крутого, а также певиц Каролины Куек (Ани Лорак) и Таисии Повалий – также звания "Заслуженный артист Украины".

"Накануне Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 11410, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Этот проект закона предусматривает лишение государственных наград Украины лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, отдельные преступления против общественной безопасности; государство-агрессора оправдывает ли оккупацию Украины", – говорится на сайте Офиса президента.

Ранее OBOZ.UA писал об украинских предателях, которые получили российские паспорта: продали Украину за "кровавые рубли". Повалий, Успенская и другие – список смотрите здесь. Кроме того, недавно стало известно, что Лорак было отказано в российском гражданстве. Детальнее – в нашем материале.

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