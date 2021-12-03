В России назвали вероятную дату переговоров Байдена и Путина

Переговоры президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным могут состояться уже на следующей неделе – 7 декабря. Диалог вероятно пройдет в формате видео-конференции, а главной темой обсуждения станет безопасность на Европейском континенте.

Глава российского МИД Сергей Лавров на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме заявил, что РФ обеспокоена планами размещения ракет средней дальности в Европе и приближением инфраструктуры НАТО к восточным границам ЕС. Поэтому Путин хочет получить юридические гарантии от Байдена по недопущению такого решения. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

В своем выступлении Лавров пригрозил Европе "кошмарным сценарием военного противостояния" в случае размещения на европейской территории ракет НАТО средней дальности. Кроме того глава МИД РФ напомнил, что Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году именно после того, как ей предоставили гарантии стать членом НАТО.

Видео дня

Но в то же время Лавров отметил, что Россия заинтересована в "коллективных гарантиях друг другу", которые учли бы интересы обеих стороны. Дипломат не уточнил, о какой именно стороне идет речь, однако из риторики главы МИД стало понятно, что он говорил о США и непосредственно о будущих переговорах Путина и Байдена.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ видит угрозы в учениях НАТО на территории Европы. По его словам, Москва хочет получить юридические гарантии того, что альянс не будет расширяться.

Кроме того, в НАТО ответили Путину на ультиматум, заявив, что у России нет права контролировать вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, только Украина и страны-члены НАТО будут решать, когда Украина будет готова к вступлению в Альянс.