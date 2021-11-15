Западная разведка заявила о высокой вероятности вторжения РФ в Украину зимой: в Минобороны раскрыли подробности

Западная разведка предполагает "чрезмерную вероятность" вторжения России в Украину этой зимой после того, как президент РФ Владимир Путин собрал на границе с нашей страной более 90 тысяч военных. Такие выводы разведки союзников о возможной эскалации базируются не только на количестве и видах вооружения, стянутого на украинскую границу.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью "Financial Times", которое она дала в минувшие выходные. По ее словам, хотя информация западной разведки "нуждается в дополнительном обсуждении", она предупреждает о высокой вероятности эскалации конфликта.

На вопрос, является ли сегодняшняя опасность агрессии России больше, чем в предыдущие годы, Маляр отметила:

"Информация наших служб военной разведки совпадает с данными стран-партнеров о чрезмерной вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой".

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Маляр добавила, что выводы союзников "основывались в основном не только на деталях о разнообразии российских войск вдоль украинской границы". По ее словам, Вашингтон, вероятно, располагает дополнительной информацией о намерениях президента страны-агрессора Владимира Путина.

На прошлой неделе США проинформировали союзников о своих разведывательных данных, указывающих на то, что Москва готовится к вторжению в Украину.

В ответ Путин обвинил НАТО в разжигании напряженности в этом регионе своими незапланированными военными учениями.

Наращивание российских войск происходит вблизи оккупированных территорий на Донбассе, а также в разных районах на северо-востоке Украины и в оккупированном Крыму, отметила Маляр.

По оценкам Киева, Россия разместила на этих территориях около 114 тысяч военных, среди которых около 92 тысяч сухопутных войск, а остальные – воздушные и морские силы. Об этом сообщил "Financial Times" начальник разведки украинской армии Кирилл Буданов. По его словам, это можно оценивать как подготовку к широкомасштабному вторжению, а так же как психологическое давление.

В Соединенных Штатах опасаются, что такие перемещения российских сил создают гораздо более серьезную ситуацию, чем весной, когда РФ собрала подобное количество войск на границе в рамках так называемых "учений".

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Вашингтоне сообщил, что Соединенные Штаты опасаются повторения ситуации 2014 года, когда Россия разожгла сепаратистский конфликт на Донбассе.

"Мы видели, как российские вооруженные силы на границах Украины заявляли о какой-то провокации со стороны Украины, после чего ворвались... Это то, что они сделали в 2014 году. И потому это наталкивает на мысли о попытке повторить то, что было тогда", – сказал Блинкен.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, США обеспокоены тем, что Россия может повторить свои действия 2014 года по захвату украинских территорий. Предпосылки для этого можно увидеть в концентрации войск РФ у границы Украины.