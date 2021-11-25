В Белом доме пытаются отговорить Путина от вторжения в Украину – New York Times

Администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить лидера-страны агрессора России Владимира Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей.

Об этом пишет New York Times. Издание не исключает, что президенты двух стран могут провести новую встречу.

По словам эксперта Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, которая специализируется на России, представители администрации Байдена в Европе пытаются согласовать возможные экономические меры против Москвы.

Она полагает, что речь может идти о санкциях против российских банков и производителей энергии, а также против окружения Путина.

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Среди мер – запрет на использование карт Visa и Mastercard и ограничение посещения стран ЕС для фигурантов ограничительных мер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США расширили санкционный список против российского проекта газопровода "Северный поток-2". В него попали компания и ее судно, принимавшее участие в строительстве.