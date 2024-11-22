Куртки, брюки и белье: Минобороны тестирует новую зимнюю одежду для украинских защитниц

Министерство обороны Украины объявило о начале проведения военных опытных испытаний новой зимней одежды и белья для Вооруженных сил. В частности, опробовать хотят форму, разработанную для военнослужащих женщин, с учетом их антропометрических данных.

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Об этом сообщило Минобороны Украины. Как отметили в министерстве, цель – "разработать новую куртку и зимние брюки, а также демисезонное и зимнее нательное белье".

Речь идет о зимних ветровлагозащитных куртках и штанах, и о белье для холодной погоды – рубашке и кальсонах.

"Должны обеспечить женщин удобной одеждой, которая будет отвечать их потребностям и позволит более эффективно выполнять боевые и специальные задачи", – пообещал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Минобороны Украины пригласило заинтересованных производителей сообщить до 25 ноября 2024 года о возможности изготовления и предоставления на безвозмездной основе для проведения испытаний не менее 11 комплектов указанных предметов.

Основные требования к указанным предметам определены техническими спецификациями Минобороны. С ними можно ознакомиться здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, о той или иной модернизации формы для военных министерство регулярно сообщает с 2014 года, начала российско-украинской войны. Последний раз Минобороны рассказывало о тестировании новых образцов женской формы – в частности, демисезонной и зимней – в начале текущего месяца.

Причем в Украине впервые была представлена экспозиция женской военной формы и амуниции еще в декабре 2022 года. Комплекты уже тогда начали передавать служащим в ВСУ женщинам на тестирование.

А уже через полгода в Министерстве обороны Украины презентовали обновленную летнюю полевую форму для женщин-военнослужащих. Форму обновили с учетом тестировавших ее замечаний военнослужащих.

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