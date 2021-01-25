Зеленский в свой день рождения приехал на заседание фракции "Слуга народа". Видео

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа", на котором среди прочего могут рассмотреть исключение нардепа Александра Дубинского, попавшего под санкции США. Отметим, что 25 января глава государства отмечает свой день рождения – ему исполнилось 43 года.

Кадры прибытия главы государства опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews. Издание отмечает, что из-за кортежа создалась пробка на Парковой аллее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также подчеркивается, что депутатам во время этого заседания запретили находиться в зале с телефонами.

Кроме Зеленского ожидается, что на встречу прибудет исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" нардеп "Слуги народа" Галина Янченко.

"Возможно, на этой неделе его кандидатуру будут повторно выносить на должность министра энергетики. Также, если останется время, то будет предоставлена возможность Александру Дубинскому выразить свою позицию, предоставить какие-то факты, которыми он владеет, перед фракцией", – рассказала она.

По словам другого нардепа Александра Качуры, также планируется обсуждение отчета работы украинской делегации в ПАСЕ и ряда законопроектов, в частности, об огнестрельном оружии, Службе безопасности, Бюро экономической безопасности.

Ранее глава фракции Евгения Кравчук заявила, что вопрос исключения Александра Дубинского могут рассматривать на нескольких заседаниях. Напомним, что 11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дубинский сам призвал созвать внеочередное заседание фракции СН. Нардеп заявил тогда, что против него была совершена провокация со стороны "непорядочных оппонентов, которые написали лживый донос в государственные учреждения США".