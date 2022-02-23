Россию нужно наказать, Запад должен быть единым: Зеленский провел переговоры с Дудой и Науседой. Главное

В среду, 23 февраля, в Украину с рабочим визитом прибыли президент Польши Анджей Дуда и лидер Литвы Гитанас Науседа. Они провели переговоры с украинским главой государства Владимиром Зеленским.

Примечательно, что этот визит происходит на фоне признания Россией "независимости" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Встреча лидеров трех государств прошла в Мариинском дворце в Киеве. Вероятной темой переговоров станет эскалация на оккупированном Донбассе и противодействие агрессии Кремля. По завершении встречи президенты пообщались с представителями СМИ.

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На брифинге после переговоров Зеленский поблагодарил президента Литвы и Польши за поддержку в непростое время.

"Президенты Литвы и Польши – это настоящие друзья. То, что они приехали в Украину, очень важно и мы это ценим. Переданы нам шлемы, боеприпасы. Это все помощь, за которую я благодарен. Дипломаты этих стран остаются работать. Ценим четкую реакцию этих государств на решение Путина. Мы единствены в оценке этих преступлений", – сказал президент.

Со своей стороны Дуда заявил, что он и Науседа прибыли в Киев, потому что Польша и Литва - друзья Украины, которая сегодня стоит перед угрозой. Он также отметил, что россияне тоже хотят жить в мире.

"Мы здесь, как руководители государств Люблинского треугольника. Мы постоянно на контакте и консультируемся. Наша встреча здесь в Украине является выражением нашей поддержки. Мы президенты государств, соседствующих с Россией, обращаемся к президенту РФ с призывом о мире и покое. Мы уверены, что граждане РФ тоже хотят жить в мире", – сказал президент Польши.

Он также подчеркнул, что основная цель Путина - показать слабость Европейского Союза и НАТО.

"Речь идет не только о безопасности Украины, но и об архитектуре безопасности во всей Европе. Мы должны показать единство и сказать четкое стоп имперским идеям. Призываем Путина сдержаться и не идти на агрессию против Украины. Мы следим за каждым шагом России и Путина. Считаем, что они представляют угрозу всему нашему региону. Поэтому мы обменялись информацией о наших действиях. На наших глазах уничтожается система архитектуры безопасности в Европе. Это время теста для европейской солидарности", – объяснил Дуда.

Он также выразил надежду, что полномасштабной войны все таки не будет. Кроме того, по словам польского президента, Польша осуждает решение Путина признать самозванные республики.

"Это отвержение Минских договоренностей, которые Россия подписала. Это агрессивный шаг. Это подрыв территориальной целостности Украины", – резюмировал он.

Кроме того, Науседа заявил, что приехал в украинскую столицу, чтобы поддержать нашу страну.

"8 лет назад это началось. Сейчас Россия сделала еще один беззастенчивый шаг. Луганск и Донецк являются частью Украины. Литва не признает незаконную аннексию Крыма. Украина не останется в одиночестве. Мы будем стоять рядом и помогать. С другой стороны пора действовать. И я приветствую объединенную реакцию от ЕС, санкции ЕС скоординированы", – заявил он.

Он также подчеркнул, что действия России вызвали объединенную реакцию стран Европы. Но риторики сегодня недостаточно, поэтому нужны серьезные быстрые решения.

Напомним, 21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссированной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Он выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты и обычные граждане поделились мнениями о "признании" Россией "Л/ДНР". Некоторые отметили, что в стратегической перспективе это решение якобы играет на руку Украине, вместе с тем предупредили, что стоит готовиться к сложному периоду.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что введение войск Российской Федерации на территорию Донбасса повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для всей Европы, всего мира. По ее словам, действия Москвы можно расценивать как предлог для войны.

В 4 утра по Киеву 22 февраля Совбез ООН провел срочное заседание из-за "признания" Россией "Л/ДНР". Представители многих стран отметили, что этим "Путин разорвал в клочья Минские договоренности".

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести против России жесткие санкции. Они в первую очередь будут касаться финансовых ограничений для промышленности, а также отдельных граждан РФ.

Депутаты Верховной Рады Украины осудили "признание" Россией террористических организаций "Л/ДНР" и обратились в международные учреждения с призывом запретить экспорт в Россию высоких технологий, в частности, касающихся военно-промышленного комплекса. Решение поддержано 336 голосами.