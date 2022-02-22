Украина требует созвать Совбез ООН из-за признания РФ 'Л/ДНР'

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Украина требует созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. С таким призывом выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне признания Россией псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства опубликовал на своей станице в Twitter. По его словам, власти уже направили обращение в Совбез.

"Украина потребовала срочного заседания Совета безопасности ООН из-за незаконных действий России. Мы уже отправили запрос в Совбез", – сказано в сообщении.

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С аналогичной инициативой также выступили президент Франции Эммануэль Макрон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Последний назвал решение Кремля открытой агрессией против Украины и призвал членов Совбеза дать такую же оценку пунктам указов Путина.

По сообщениям российских СМИ, заседание СБ состоится в 4 утра по киевскому времени.

Отметим, что уже более 10 западных стран осудили признание Россией псевдореспублик на оккупированном Донбассе. В их числе – Германия, Великобритания, США, Италия и Нидерланды.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание Москвой "независимости" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" означает выход России из Минских соглашений. Кремлевские указы, по его словам, это открытая атака на суверенитет Украины.