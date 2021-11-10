Мать Саакашвили заявила, что политик может стать инвалидом из-за голодовки

Осужденный в Грузии экс-президент страны Михеил Саакашвили не собирается прекращать голодовку, которую соблюдает уже больше месяца. По убеждению политика, в таком случае грузинские власти "просто засадят" его надолго в тюрьму.

При этом родные и медики опасаются, что длительный отказ от еды приведет к инвалидности мужчины. Переживаниями поделилась мать арестованного Аласания Саакашвили в комментарии каналу "Украина 24".

"Он считает, что сразу как прекратит голодовку, его просто засадят на долгое время. К этим шести годам они еще прибавят бог знает сколько. По их расчету, он должен там сидеть всю жизнь", – отметила она.

Саакашвили соблюдает голодовку с первого же дня ареста, 1 октября. Женщина уточнила, что медики уже говорят о губительных последствиях и-за этого для его здоровья, которые могут остаться на всю жизнь. В частности, у него могут отказать жизненно важные органы.

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Известно, что у политика уже было два рецидива, случались скачки давления, он похудел более чем на 20 килограммов. Кроме того, адвокаты заявили о серьезных провалах в памяти – Саакашвили уже не может вспомнить некоторые имена.

"Он может просто инвалидом стать. Печень, почки, сердце могут у него остановиться", – добавила мать политика.

На вопрос, почему же сын вернулся на Родину, осознавая реальную угрозу ареста, женщина ответила, мол, он пошел на такой риск, "чтобы спасти страну, которую построил".

"Ему не дали права оправдать себя и ответить на какие-либо вопросы. Это месть за то, что он создал нормальное государство без коррупции", – подчеркнула Аласания Саакашвили.

Ранее женщина выразила убеждение, что ее сына "в тюрьме хотят убить". Она пожаловалась, что Михеила Саакашвили, несмотря на ухудшение здоровья, отказывались переводить в обычное медучреждение.

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